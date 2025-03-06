Названы самые высокооплачиваемые вакансии в марте

К началу марта 2025 года средняя предлагаемая зарплата по стране достигла 73,5 тыс. рублей — на 17% выше аналогичного показателя 2024 года (62,8 тыс. рублей).

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В 60 из 174 специальностей российские работодатели сегодня предлагают зарплату выше 100 тыс. рублей.

Предлагаемая зарплата самым высокооплачиваемым профессиям на рынке труда в России — дата-сайентистам и DevOps-инженерам из сферы IT — составляет 250 тыс. и 235 тыс. рублей в среднем соответственно (-6% и -7% за год). Брокерам готовы платить 200 тыс. рублей (+38%), а системным аналитикам — 179,6 тыс. рублей (+1%). Средняя зарплата агентов недвижимости достигла 174 тыс. рублей (+26% за год), геологов и геодезистов — по 150 тыс. рублей (+23% и +13% за год). Замыкают топ-10 программисты (148,2 тыс. рублей, +8%), прорабы (144,5 тыс. рублей, +20%) и курьеры (138,3 тыс. рублей, +25%).

Самый высокий прирост (почти в два раза) зарплат по сравнению с прошлым годом произошел у финансовых/инвестиционных аналитиков, до 118,6 тыс. рублей в среднем. Высокими темпами растут зарплаты бортпроводников (110 тыс. рублей, +67% за год) и сетевых инженеров (123, 4 тыс. рублей, +58%). Зарплаты поваров, продолжающих быть в числе остро дефицитных профессий, выросли на 43% за год, до 72,3 тыс. рублей.