В России ввели скидку 50% на билеты для детей в поездах дальнего следования

Правительство России поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ввести 50%-ную скидку на проезд в поездах дальнего следования для детей в возрасте от десяти до 18 лет, за исключением скоростных экспрессов.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что ФАС должна установить льготный коэффициент 0,5 для граждан России в указанной возрастной категории.

Скидка будет применяться к тарифам на перевозку детей в возрасте от десяти до 18 лет, действующим в поездах дальнего следования всех категорий, за исключением скоростных, и распространяться на плацкартные и общие вагоны, а также вагоны 2-го и 3-го класса.

Ранее все авиаперевозчики России начали продавать билеты для детей со скидкой 50%.