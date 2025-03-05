Банкротами стали уже более 1,5 миллиона россиян

ЕФРСБ (Федресурс) опубликовал статистику по банкротствам в России за 2024 год. Граждане продолжают активно обращаться в суд для признания себя банкротами — в этом году несостоятельными были признаны 431,9 тыс. человек, что на 23,6 процента больше по сравнению с 2023 годом. С момента введения возможности потребительского банкротства в октябре 2015 года количество признанных банкротами граждан достигло 1,53 миллиона.

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При этом в 96,7 процента случаев должники инициируют процедуру банкротства самостоятельно. Также в 2024 году наблюдается значительный рост обращений за внесудебным банкротством — количество процедур, начатых через Многофункциональные центры, увеличилось в 3,5 раза по сравнению с 2023 годом (55 652 против 15 892).

Алексей Юхнин, руководитель Федресурса, отметил, что темпы роста судебных банкротств граждан замедлились, в том числе из-за развития бесплатной внесудебной процедуры. Максим Колесников, первый заместитель министра экономики, добавил, что в 2024 году внесудебная процедура претерпела значительные изменения, в частности, отмену необходимости предоставления бумажных справок для подтверждения условий.

— Сейчас это необязательно, а сведения подтверждаются госорганами и организациями с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Со временем внесудебная процедура банкротства стала удобнее, доступнее, — приводит слова Колесникова «Коммерсантъ».

Что касается корпоративных банкротств, то они показали небольшой рост — на 15,9 процента по сравнению с прошлым годом, всего было признано несостоятельными 8570 организаций. Однако с учетом снижения на 17,5 процента числа процедур наблюдения, введенных в 2024 году (что указывает на новые дела о несостоятельности юридических лиц), общий тренд на уменьшение числа корпоративных банкротств в России, вероятно, продолжится.

Задолжавшие компании редко инициируют собственное банкротство (в 9,5 процента случаев), чаще это делают их кредиторы (66,1 процента), а также Федеральная налоговая служба, доля которой среди инициаторов корпоративных банкротств возросла с 14,3 процента в 2023 году до 24,3 процента в 2024 году.

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