Экономист раскрыл, что происходит с зарплатами на самом деле

Росстат выяснил, что в 2024 году самые большие зарплаты были в добывающих регионах и столице. В топ-3 вошли Чукотский АО (185 тысяч рублей), Ямал (163,9 тысяч рублей) и Москва — 162,1 тысяч рублей.

Как заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, для более точной оценки обычно учитывают данные по медианной зарплате, и она в прошлом году была ниже.

«Такую заработную плату получают не все, потому что есть большая доля смещения за счет заработных плат, которые платят, например, в Москве. Ну и за счет того, что определенные категории получают очень высокие заработные платы. Мы должны все-таки оперировать в большей степени медианной заработной платой. Пока Росстат не приводил таких данных, но мы можем взять цифры, которые публикуют Сбер. Индекс», — подчеркнул эксперт.

По его словам, если обратиться к этой информации, суммы, которые получали россияне, окажутся значительно ниже озвученных Росстатом, а за 2024 год медианная зарплата составляла 74 тысячи рублей.