Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава ЦБ рассказала о введении возможных ограничений в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека», — уточнила Набиуллина.

По ее словам, эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что они не открывают «по сотне, даже тысяче карт».

Глава ЦБ отметила, что текущая ситуация требует совместных усилий и координации со стороны крупных банков страны.

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