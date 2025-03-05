Набиуллина: ЦБ допускает введение ограничений на количество банковских карт
Центробанк обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, глава ЦБ рассказала о введении возможных ограничений в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека», — уточнила Набиуллина.
По ее словам, эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что они не открывают «по сотне, даже тысяче карт».
Глава ЦБ отметила, что текущая ситуация требует совместных усилий и координации со стороны крупных банков страны.
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