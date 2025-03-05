Силуанов рассказал о списании регионам долгов по кредитам

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства затронул вопрос списания долгов субъектам федерации.

Президент напомнил главе Минфина Антону Силуанову о договоренности прошлого года по списанию до двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам при условии, что не менее пятой части высвобожденных средств будет направлено на проекты в сфере ЖКХ.

«Мы в прошлом году договаривались о списании субъектам Федерации до двух третей долгов по бюджетным кредитам при условии направления не менее 50% освобождающихся средств на проекты в сфере ЖКХ. Антон Георгиевич, как дела обстоят у нас?» – сказал глава государства, сообщает Кремль в Telegram-канале.

Силуанов подтвердил выполнение поручения, данного президентом в послании Федеральному собранию. Он сообщил, что объем списания составляет более триллиона рублей, и эта мера коснется 79 субъектов России. Правительство утвердило правила списания, и Минфин активно ведет работу по заключению соглашений с регионами.

Соглашения предусматривают перенос сроков погашения задолженности на период с 2030 по 2039 годы, вместо изначального периода с 2024 по 2029 годы. Списание долгов будет происходить по мере того, как регионы будут направлять освобождающиеся средства на инфраструктурные проекты.

Ранее в среду Путин принял участие в коллегии МВД, где заявил о снижении уличной преступности, выразил благодарность сотрудникам ведомства и призвал не ослаблять темп борьбы с коррупцией.