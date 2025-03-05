Стало известно, сколько зарабатывают флористы в преддверии 8 Марта

В преддверии 8 Марта цветочные магазины в России находятся в поиске флористов. В частности, в Москве временные работники в праздничные дни могут рассчитывать на оплату от 10 до 18 тысяч рублей за смену, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитиков сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

Подчеркивается, что пик продаж цветов чаще всего приходится на три дня в марте — 7, 8 и 9 числа. Именно эти даты указывают работодатели при наборе временных сотрудников. Смены флористов в пиковые дни длятся более 10-12 часов, говорится в материале.

В обязанности флористов входит составление букетов и композиций любой сложности с учетом пожеланий клиента, прием поставок, подготовка цветов к продаже, упаковка подарков.

Доход таких специалистов в регионах немного меньше. Так, например, в Екатеринбурге флористу предлагают от 5 тыс. рублей за смену с возможностью получения премии по результатам работы. В Омске сотруднику цветочного магазина могут предложить от 2 тыс. до 5 тыс. рублей за смену. В Томске флористу готовы платить от 6 тыс. до 8 тыс. рублей, а в Ростове-на-Дону — от 2,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) выступил за увеличение таможенной пошлины на срезанные, импортные цветы до 3 евро за килограмм, и за снижение для российских производителей НДС до 10% перед 8 Марта.