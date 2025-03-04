Россияне столкнулись с затруднениями в получении налогового вычета

Пользователи приложения Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика — физического лица» (ЛК ФЛ) сталкиваются с трудностями в оформлении налогового вычета. Об этом сообщает РИА Новости.

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В налоговом ведомстве прокомментировали ситуацию, связав перебои в работе приложения с проведением декларационной кампании.

«Из-за повышенной нагрузки некоторые пользователи могут сталкиваться со сложностями в работе сервиса: вход в сервис может проходить медленнее обычного, а часть пользователей видит сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже», — заявили в ФНС.

С начала года декларации были поданы уже 9,5 миллиона раз. На данный момент, как отметили в ФНС, ежеминутно в приложение заходят около 5,2 тыс. человек.

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Также депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации внесли на рассмотрение парламента законопроект о возможности получения налогового вычета родителями и опекунам за оплату путевок в детские лагеря.