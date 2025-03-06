Банки начали закрывать кредитные карточки россиян

Российские банки начали аннулировать кредитные карты россиян после введения самозапрета на получение кредитов и займов.

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Об этом этом пишет портал «Банки.ру», передаёт ИА DEITA.RU.

Представители одного из банков рассказали, что закрывают только те кредитные карты, которые не были активированы ранее, в то время как активированные карты продолжают функционировать.

При этом важно отметить, что самозапрет не затрагивает уже действующие потребительские кредиты и кредитные карты, объяснил аналитик Артур Хачатрян. Закрытие неактивированных карт обусловлено тем, что они могут быть активированы после введения запрета.

Поскольку доступ к кредитным средствам открывается лишь после активации карты, это может рассматриваться как получение новых заемных средств. Напомним, возможность установить самозапрет на кредиты и займы через «Госуслуги» стала доступна россиянам с 1 марта.

По данным Минцифры, за первые два дня этой опцией воспользовались 1,7 миллиона граждан.