В Госдуме напомнили об удвоении фиксированной части пенсии после 80 лет

Пенсионеры в России могут рассчитывать на удвоение фиксированной части страховой пенсии по старости после 80 лет или при наступлении инвалидности I группы, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, пенсионеры в России получают удвоение фиксированной части выплаты к страховой пенсии по старости, передает «Лента.ру».

Это происходит в следующем месяце после достижения пенсионером 80-летнего возраста или в случае получения инвалидности I группы.

Депутат подчеркнула, что такое повышение пенсии не требует подачи специальных заявлений.

Бессараб отметила, что удвоение фиксированной части пенсии является значительным финансовым увеличением для пенсионеров, однако оно происходит автоматически.

Это повышение призвано поддержать пенсионеров, которые достигают почтенного возраста или сталкиваются с серьезными ограничениями по здоровью.

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