В России зафиксировали резкий рост банковских вкладов

Количество вкладов, открытых в прошлом месяце, на 175 процентов превысило аналогичный показатель февраля 2024 года. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на «Финуслуги».

Там выяснили, что динамика открытия числа новых вкладов набирала обороты и в годовом, и в месячном выражении. Так, если сравнивать с январем, в феврале рост составил шесть процентов. Показатели января 2025 года на 209 процентов превышают показатели первого месяца прошлого года.

Отмечается также, что максимальная ставка по вкладам в настоящее время достигла 24 процента.

Ранее сообщалось, что по итогам третьей декады февраля средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских кредитных организациях России уменьшилась до 20,85 процента годовых.

Такую динамику объяснили ослабевшей конкуренцией банков за клиентов. По информации регулятора, если прежде банки привлекали вклады физических лиц по ставкам 22 процента и даже выше, то сейчас максимальные ставки скатились до 21 процента.