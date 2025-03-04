Какая ошибка грозит потерей пенсии

Неофициальное трудоустройство может лишить человека пенсии по достижении установленного срока.

Это приводит к нехватке трудового стажа и/или индивидуальных пенсионных коэффициентов для назначения пенсии по старости. Тогда человек может получить лишь социальную пенсию, и то на пять лет позже.

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Эксперт напоминает, что далеко не все хотят думать о будущем, и вместо того, чтобы впоследствии обвинять себя, перекладывают ответственность за маленькую пенсию на государство. Между тем, если не отчислять в Социальный фонд взносы с зарплаты 30 тысяч рублей, пенсия будет на 300 рублей в месяц ниже.

“А если человек так работает 10 и более лет? Могут быть потеряны сотни тысяч рублей и годы стажа”, — рассказала агентству “Прайм” Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Ранее "СП" писала, что депутат рассказал, как заработать пенсию более 50 тысяч рублей.