Петербургская биржа запустила торги фьючерсами на бензин

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ввела 28 февраля в обращение расчетные фьючерсные контракты на бензин. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Торги запущены на два расчетных фьючерса - на бензин марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" на местах производства в европейской части России.

Контракты вводятся с глубиной обращения на три месяца вперед, уточнили на бирже. При этом стоимость фьючерсов рассчитывается на основе сводных биржевых цен в секции "Нефтепродукты" с учетом вторичного рынка в реальном времени.