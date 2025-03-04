Слабый рубль приносит выгоду как российскому правительству, так и крупным игрокам на сырьевом рынке.

Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал экономист, кандидат экономических наук Олег Комолов, как сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, девальвация рубля способствует увеличению экспорта, особенно в сфере углеводородов. Это позволяет сырьевым компаниям конвертировать свои доходы по более низкому курсу рубля.

Эксперт отметил, что растущие доходы нефтегазовых компаний пополняют государственный бюджет. В результате, чем слабее рубль, тем выше доходы государства: каждый рост курса доллара на один рубль приносит казне дополнительные 100-150 миллиардов рублей в год.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Недавно курс доллара впервые с весны 2022 года достиг 113 рублей, отметил экономист. В то же время, в бюджете России на 2025 год заложен курс 96,5 рубля. Поэтому, по мнению эксперта, власти могут скорректировать прогноз и установить курс около 100 рублей за доллар, что добавит еще 3,5 рубля к уже запланированному.

Таким образом, только за счет девальвации рубля бюджет может получить полтриллиона рублей. Учитывая, что дефицит бюджета на 2024 год составил 3,3 триллиона рублей, изменение курса доллара поможет частично его компенсировать.

Комолов также считает, что правительство будет постепенно корректировать оценку рубля, чтобы избежать резкого роста инфляции, который может негативно сказаться на населении и ударить по его кошелькам.

«Властям выгодна медленная и плавная девальвация, за которую сложно кого-то обвинить, разве что «невидимую руку рынка». Примерно так объяснит ситуацию правящий класс, пока у населения изымают деньги», — подытожил экономист.

Ранее россиянам объяснили, с каким курсом покупка долларов становится доходнее депозитов. Заработок на покупке валюты возможен при курсе доллара ниже 85 рублей, однако такие инвестиции остаются весьма рискованными.

Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. По его слова, с учётом средней доходности депозитов в 20% и курса доллара на уровне 85 рублей, можно достичь аналогичной доходности, если курс вернется хотя бы до 102 рублей за доллар.

«Другими словами, при текущем курсе доллара доходность рублевого депозита в 20% будет сопоставима с покупкой долларов по 85 и их продажей по 102. Однако последняя операция, безусловно, гораздо более рискованна, чем размещение средств на рублевом депозите», — отметил Гордиенко.

Также экономист признал, что предсказать пределы укрепления рубля сложно. В настоящее время внешнеполитическая обстановка благоприятная, поэтому тенденция к укреплению может продолжаться, добавил Гордиенко.