В Госдуме рассказали о новых лимитах налоговых вычетов

С 2025 года в России правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты будут изменены. В частности, в стране повысится размер возврата по имущественному налоговому вычету, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по вопросам собственности, члена Национального финансового Совета Банка России Сергея Гаврилова (КПРФ).

Гаврилов отметил, что предельный размер налогового вычета остается неизменным и составляет 2 миллиона рублей. Однако сумма возврата растет в зависимости от применяемой ставки. Ранее налог к возврату рассчитывался по единой ставке в 13%, что давало возможность получить максимум 260 тысяч рублей. Теперь же сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой уплачивался НДФЛ, подчеркнул собеседник агентства.

Он сообщил, что граждане с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей, как и прежде, смогут получить налоговый вычет в размере не более 260 тысяч рублей. Однако для тех, кто платит налог по ставке 22%, сумма вычета составит уже 440 тысяч рублей.

По словам депутата, также увеличится сумма возврата по ипотечным процентам. Если раньше она составляла 390 тыс. рублей при ставке НДФЛ 13%, то теперь максимальная сумма вырастет до 660 тыс. рублей для тех, кто попадает под ставку 22%. В результате налогоплательщики с высокими доходами, которые воспользуются обоими видами имущественного вычета, смогут рассчитывать на получение до 1,1 миллиона рублей в качестве возврата.

Гаврилов подчеркнул, что в России дополнительно скорректируют предельную сумму дохода, до которого предоставляются стандартные налоговые вычеты на детей. С 2025 года она повышается с 350 тыс. до 450 тыс. рублей, подчеркнул парламентарий.

Как вырастут налоги в 2025 году

Кроме того, он сообщил о введении нового стандартного налогового вычета в размере 18 тыс. рублей для граждан, успешно прошедших испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и получивших знак отличия, напомнил собеседник.