В Госдуме разработали законопроект о компенсации работникам использования личной техники

Глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о разработке законопроекта о выплатах сотруднику в случае, если он использует личную технику. Детали законопроекта передает ТАСС.

«Предлагается дополнить [статью Трудового кодекса] положением, согласно которому работодатели будут обязаны указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работника при использовании им личного оборудования», — говорится в пояснительной записке.