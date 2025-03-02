Лишившиеся имущества жители Курской области стали получать новые выплаты

Утратившие имущество жители Курской области со 2 марта начинают получать ежемесячные выплаты в 65 тыс. рублей.

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Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Как определил президент, ₽65 тыс. будут ежемесячно получать свыше 112,6 тыс. жителей приграничья, временно оставивших свои дома – те, кому ранее было выплачено ₽150 тыс. в связи с утратой имущества», — написал он.

Хинштейн добавил, что уже 1,6 млрд рублей были переведены на счета банков, поэтому первая выплата будет произведена вечером 2 марта.

Кроме того, Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов выступил с призывом игнорировать провокации со стороны украинских спецслужб по информационно-психологическим операциям (ЦИПсО).

Тем временем украинские войска продолжают терроризировать населений Курской области. Так, в Беловском районе в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина.