Платформа Народного фронта "Мошеловка" фиксирует всплеск мошенничества на фоне новостей о возвращении иностранных брендов и платежных систем Visa и Mastercard.

Куратор платформы фронта Алла Храпунова в беседе с ТАСС предупредила россиян о мошеннической схеме, связанной с предложениями оформить предзаказ, которые поступают в почту якобы от ушедших брендов.

"Хотелось бы предостеречь россиян от поспешных действий: предзаказов, восстановления доступа и бонусов, любых призывов, откуда бы они не поступали. Давайте не будем верить тем слухам и обсуждениям, которые активно сейчас будут забрасываться и в цифровом пространстве, и в интернете. Этот хайп очень на руку и таким блогерам, которые, скажем, может быть не очень чистоплотны. Когда магазины вернутся, они откроются на тех местах, где они были. Мы все это увидим. Никаких предзаказов делать не стоит. Придете в магазин и все спокойно сделаете. Не надо торопиться и не нужно делать каких-то необдуманных поступков", - рекомендует эксперт.

По ее словам, мошенники пристально следят за новостной повесткой.

"И сейчас на фоне некоторого изменения потенциального отношения России и США начались очень большие поползновения и разговоры о том, что кто-то куда-то возвращается. Совсем недавно начали говорить, что возвращается Visa и Mastercar, и сразу же мошенники начали рассылать людям сообщения, что якобы если вы хотите восстановить доступ к этим картам, то перейдите по ссылке. Ссылка, как вы понимаете, конечно же, фишинговая. Кстати, интерес у некоторых людей был - вернуть работу Visa и Mastercar, поскольку мир не везде за границей работает", - рассказала эксперт.

По ее словам, после того, как жертва переходит по ссылке, ее просят ввести реквизиты .