Названы четыре способа подачи заявления на получение накопительной пенсии

Заявление на назначение накопительной пенсии можно оформить несколькими способами: через портал «Госуслуги», обратиться в отделение Социального фонда России (СФР) или Негосударственного пенсионного фонда (НПФ), а также в Многофункциональный центр (МФЦ). Об этом заявил RT депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Собеседник уточнил, что на рассмотрение заявления может потребоваться до десяти рабочих дней. Однако, если предоставить дополнительные документы, этот срок может увеличиться до трех месяцев, добавил он.

Гаврилов также отметил, что в данном случае возможны ошибки и отказы. Они могут быть вызваны техническими сбоями, подчеркнул депутат. Он рекомендовал предоставлять корректные данные, чтобы фонд мог произвести перерасчет выплат.

Он также сообщил, что срок выплаты накопительной пенсии составит 22,5 года. Сумма ежемесячных выплат будет определяться индивидуально в зависимости от размера накоплений и установленного периода выплат, указал Гаврилов.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» начал работать сервис «Жизненная ситуация», который поможет подготовиться к выходу на пенсию.