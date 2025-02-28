Траты россиян на лечение домашних питомцев выросли

В минувшем году россияне израсходовали на услуги ветеринарных клиник 49,6 миллиарда рублей, что на 16,4% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Бизнес-секретов» и T-Data.

В то же время объем ветеринарных услуг увеличился лишь на 2%. Согласно информации Росстата, средняя цена осмотра животного в конце года достигла 600 рублей, что на 16,5% больше, чем в 2023-м. Средняя стоимость прививки также увеличилась на 11%, до 1,5 тыс. рублей.

Специалисты связывают повышение стоимости услуг ветеринарных клиник с нехваткой импортных товаров. Это привело к значительному увеличению цен на лекарственные средства, вакцины и реагенты для ветеринарии в период с 2022 по 2024 год. Кроме того, с 1 октября 2024 года вступили в силу новые требования к обязательной маркировке ветеринарных препаратов. В связи с этим выросли цены и на отечественные лекарства.

Дмитрий Цыпин, один из владельцев сети «Четыре лапы», объясняет устойчивый рост популярности ветеринарных услуг увеличением количества домашних животных в семьях и повышением ответственности их хозяев.

Ранее сообщалось, что ученые НГУ занялись созданием атласа томографических изображений животных для обучения искусственного интеллекта. Отмечалось, что разработка поможет ветеринарам в диагностике и разработке новых лекарств.