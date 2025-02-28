Россияне разочаровались в кредитах

Россияне все чаще критикуют систему кредитования физических лиц: 62% граждан считают, что кредит — это ни что иное, как прямая дорога в долговую яму, выяснил SuperJob, опросив 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Лишь 14% респондентов заявили, что кредиты — это полезный финансовый инструмент и хорошая возможность приобрести желаемое. Чаще такого мнения придерживаются женщины, чем мужчины (16% против 13% соответственно). Положительное мнение о кредитах в 3,5 раза чаще высказывают те, кто ими пользовался (29% против 8%).

За последние полгода кредитами воспользовался каждый третий россиянин (32%), причем мужчины брали займы чаще, чем женщины (34% против 30% соответственно). Активнее всего брали в долг у банков россияне в возрасте от 35 до 45 лет (39% из них кредитовались в последние полгода).