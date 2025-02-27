Многодетные семьи в Подмосковье будут получать новую выплату

Многодетные семьи, проживающие в Московской области, теперь могут автоматически получить выплату в размере 300 тысяч рублей после рождения ребенка. Данная мера вступила в силу с начала текущего года, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

На выплату могут рассчитывать родители, у которых родился третий или последующий ребенок. По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, для получения выплаты не требуется подавать заявление — она назначается автоматически.

Право на нее имеют молодые родители в возрасте до 35 лет, независимо от семейного положения. Основное требование — регистрация в Московской области и рождение ребенка в 2025 году. Также необходимо, чтобы ребенок был зарегистрирован в ЗАГСе Московской области.

В том случае, если ребенок появился на свет не в родильном доме, расположенном в Московской области, но при этом зарегистрирован в регионе, родителям необходимо в течение полугода обратиться с заявлением через портал государственных услуг Московской области, отметили в министерстве.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что размер выплат на детей больше не будет приниматься во внимание при определении дохода для назначения социального контракта как меры поддержки для малообеспеченных семей. Соответствующее постановление уже подписано, добавил он.