ЦБ остановил схемы обхода запрета на взыскание активов со счетов «С»
Ряд российских инвесторов сумел вывести заблокированные активы со специальных счетов типа «С», несмотря на запрет, однако Центробанк пресек эту практику, сообщают «Ведомости».
Счета «С» в России предназначены для блокировки активов инвесторов из недружественных стран, но на них также оказались ценные бумаги российских граждан с начисленным доходом. Это произошло из-за того, что активы учитывались зарубежными брокерами на российских счетах номинального или уполномоченного держателя. С 2024 года президентским указом запрещено взыскание активов со счетов «С».
В 2024 году российские суды удовлетворили несколько исков инвесторов, добивавшихся признания права собственности на активы и их перевода на незаблокированные счета. Как рассказала юрист адвокатского бюро NSP Александра Игнатьева, часть таких решений была добровольно исполнена российскими депозитариями, что подтвердил источник в крупном брокере.
В разъяснении от 12 февраля 2025 года Центробанк подчеркнул, что запрет на взыскание распространяется как на принудительное исполнение, так и на добровольное удовлетворение требований о передаче активов со счетов «С» даже по судебным постановлениям, независимо от того, является ли должник недружественным лицом.
Представитель ЦБ сообщил «Ведомостям», что регулятор напомнил финансовым организациям о неукоснительном соблюдении требований указа № 95, который запрещает перечисление средств со счетов «С», наложение ареста, обращение взыскания и применение иных обеспечительных мер.
Специальные счета типа «С» были введены после событий февраля 2022 года в ответ на заморозку российских активов за рубежом. В январе 2024 года указ президента запретил обращение взыскания на активы со счетов «С», однако в апреле было сделано исключение для решений судов и иных органов, принятых до 3 января 2024 года.