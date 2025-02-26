Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером высказался о проблемах, связанных с продажей и покупкой долларовых купюр в России, порекомендовав жаловаться в Центральный банк в случае возникновения затруднений при соответствующих операциях с валютой.

Согласно данным РИА Новости, ранее некоторые российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов. Так, в одном из российских банков за обмен рублей на 100 долларов нового образца взяли комиссию в размере 200 рублей. Кроме того, как передавала «Российская газета», ряд банков РФ ранее ввел комиссии за прием иностранной валюты старого образца. В определенных случаях придется дополнительно заплатить до 1-5 тыс. рублей.

Если говорить о старых долларах, следует отметить, что, согласно американскому законодательству, никаких ограничений на хождение такой валюты нет. Все банкноты, которые были выпущены после 1914 года, имеют право на хождение, если, конечно, у них нет серьезных повреждений, таких как разрывы, подклейки и так далее. Никаких запретов с американской стороны здесь нет. Так что ограничения российских банков на покупку якобы старых долларов – это их личная инициатива. Она связана с тем, что в этом вопросе также «капризничают» банки тех стран, которые пользуются популярностью у наших туристов. Но введение комиссии за прием старых долларов – это неправомерное решение. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Введение рядом банков комиссии за покупку новых долларов и прием старой иностранной валюты эксперт назвал «полной распущенностью».

«Когда вы продаете старые доллары, но банк отказывается их принимать, то, согласно рекомендациям ЦБ, необходимо взять у банка письменный отказ. В ЦБ придерживаются той точки зрения, что коммерческие банки не имеют права отказывать в приеме старых долларов. Так что затем в ЦБ следует подать жалобу на действия такого банка, описав конкретный случай. При этом в тексте жалобы стоит указать название банка, дату произошедшего и даже имя сотрудника кредитной организации, затребовавшего комиссию. И к такому банку могут быть приняты меры. В случае столкновения с комиссией банка за покупку новых долларов следует идти аналогичным путем – подавать жалобу в ЦБ. Это можно сделать на его официальном сайте. А от совершения сделки тут лучше отказаться. Но после того, как банку «пропишут пилюли», он в следующий раз обменяет деньги без комиссии», - отметил эксперт.

Россиянам ранее рассказали о способах отличить старые и новые доллары.