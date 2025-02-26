Россияне определились с размером достойной пенсии

Россияне считают достойной пенсию в размере 49 600 рублей в месяц, следует из результатов опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие более 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Согласно опросу размер достойной пенсии на сегодняшний день составляет 49 600 рублей, что на 1500 рублей (3%) больше, чем в июне 2024 года. Чем старше респонденты, тем выше сумма, которую они называли: молодые люди до 25 лет считают приемлемой пенсию в размере 47 400 рублей, тогда как средние запросы россиян старше 45 лет соответствуют сумме в 50 200 рублей.

Пенсионные ожидания россиян также различаются в зависимости от уровня их дохода. Респондентам с доходом до 50 000 рублей в месяц достаточно в среднем 45 900 рублей, а тем, кто зарабатывает от 100 000 рублей, — 51 000 рублей.

Москвичи и петербуржцы считают приемлемой пенсию в размере 52 400 и 51 700 рублей соответственно. Третье место по размеру пенсионных ожиданий занимает Хабаровск с суммой в 50 000 рублей. На четвертом и пятом местах расположились Тюмень (49 700 рублей) и Ростов-на-Дону (49 600 рублей). Относительно скромные запросы оказались у жителей Астрахани (45 200 рублей), Ярославля (46 100 рублей) и Новокузнецка (46 200 рублей).

По сравнению с июнем 2024 года пенсионные ожидания больше всего выросли в Ижевске (+5,3%), Волгограде (+4,1%) и Кемерове (+3,4%).

Согласно проведенному ранее опросу Страхового Дома ВСК, к концу 2024 года вдвое выросла доля россиян, для которых приемлемой пенсией является сумма от 100 000 до 200 000 рублей: с 10% в начале года до 25% в декабре. Лишь каждый третий опрошенный в декабре называл оптимальной пенсию 50 000 — 100 000 рублей.