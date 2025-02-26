Некоторых россиян предупредили о риске лишиться пенсии

Неофициальная занятость не только приводит к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить россиянина пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста.

Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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«Соответственно, выход на пенсию будет отложен на пять лет позже, и гражданин за эти пять лет потеряет не менее 796 704 рублей (это расчеты по минимальной страховой пенсии по старости, которая назначается в 2025 году)», — заявил специалист.

По словам эксперта, другой распространенной ошибкой является отказ от формирования накоплений. Экономист рекомендует следовать правилу 1-7-25 — откладывать в стратегическую кубышку 1 процент с каждого получаемого дохода, 7 процентов — на краткосрочные и среднесрочные финансовые цели, а 25 лет — это минимальный срок, на который следует планировать пенсионные накопления.