Раскрыта новая схема телефонного мошенничества

Телефонные мошенники придумали новую схему мошенничества, которая заключается в подключении к обману «юриста по назначению», обещающего помочь гражданину в критической ситуации. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Там отметили, что только за 24 февраля в подразделения полиции поступило «по меньшей мере три заявления о действиях мошенников под личиной юристов или адвокатов».

«Цель лжеюриста в общении с потерпевшими точно такая же, как и у фэйковых сотрудников госорганов — убедить гражданина перевести средства или отдать их курьеру», — говорится в тексте.

В МВД подчеркнули, что, согласно закону об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ, юрист не может давать «устные указания» без договора. Главными отличиями настоящего юриста от мошенника является то, что они «не звонят первыми», «не дают указаний без письменного соглашения», «никогда не просят переводить деньги на "безопасные" счета». Кроме того в управлении указали, что проверить адвоката можно в реестре адвокатской палаты субъекта РФ.