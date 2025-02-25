Стало известно, кто из россиян предпочитает хранить сбережения в валюте

Аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» выяснили, что российские валютные вкладчики - чаще всего мужчины и семьи с высоким объемом сбережений, у которых получается откладывать более 30 процентов семейного бюджета. Об этом свидетельствуют результаты опроса, попавшие в распоряжение «Рамблера».

Из опроса маркетплейса «Банки.ру» следует, что валюта в 2024 году вошла в топ-3 инструментов сбережений. Валюту в качестве единственного инструмента сбережений используют 29 процентов респондентов, а еще 34 процента опрошенных комбинируют ее с еще одним инструментом.

В портфеле у 38 процентов респондентов есть три и более инструмента сбережений, один из которых - валюта. Вкладчики, хранящие сбережения в валюте, имеют более диверсифицированные портфели. Россияне, сочетающие валюту с другими инструментами, выбирают вклады (71 процент опрошенных), акции (31 процент) и облигации (23 процента).

Валюта как инструмент сбережений наиболее популярна среди мужчин (70 процентов респондентов). Среди респондентов, использующих хотя бы один инструмент сбережений, доля мужчин составила 63 процента.

Среди участников опроса, использующих валюту для сбережений, 65 процентов входят в возрастные группы от 35 до 64 лет. При этом 15 процентов респондентов, выбравших валюту, приходится на возрастную группу 25-34 года. Доля людей старше 65 лет составила 13 процентов.

Аналитики «Банки.ру» также выяснили, что валюту для сбережений часто используют семьи с доходом от ста до 300 тысяч рублей (42 процента респондентов)

Среди выбирающих валюту у 32 процентов респондентов получается откладывать более 30 процентов семейного бюджета. Еще 31 процент откладывает до десяти процентов. Более половины респондентов, использующих валюту для сбережений, приходится на людей, которые накопили более одного миллиона рублей.

Ранее «Банки.ру» рассказали о росте спроса на трехмесячные вклады в России. Согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис «Банки.ру», в декабре доля таких вкладов в спросе достигла 33 процентов.