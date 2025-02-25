Когда начнётся рекордная индексация пенсий

Весна 2025 года принесет радостные новости для миллионов российских пенсионеров.

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Правительство РФ объявило о масштабной индексации пенсионных выплат, которая затронет множество категорий граждан, получающих пенсии, сообщает ИА DEITA.RU.

Предстоящее увеличение составит рекордные 14,75%. Оно станет самым значительным за последние годы и существенно повысит покупательскую способность доходов пожилых людей. Индексация начнётся в России с 1 апреля и также затронет выплаты по инвалидности и по потере кормильца.

Социальные пенсии будут проиндексированы в соответствии с ростом федерального прожиточного минимума для пенсионеров. После повышения средний размер данной выплаты составит 15456 рублей. Ввиду того, что она не может быть ниже регионального прожиточного минимума, в регионах с более высоким показателем выплата будет увеличена до этого уровня.

Социальные пенсии также ежемесячно выплачиваются инвалидам, детям, неработоспособным гражданам и пенсионерам с недостаточным трудовым стажем. Пенсию по старости можно получить на пять лет позже, чем страховую. Эта выплата является частью программы поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

Важно отметить, что пенсионерам не потребуется предпринимать никаких дополнительных действий. Индексация пройдет автоматически, что исключает необходимость обращения в Пенсионный фонд или сбора документов. Это значительно упрощает процесс и предотвращает возникновение очередей и бюрократических задержек.

Ожидаемое увеличение пенсий и работающих, и неработающих пенсионеров будет напрямую связано с реальными потребностями пожилых людей и поможет им справиться с растущими ценами на продукты, лекарства и коммунальные услуги, сообщает портал «Финансы Mail».