У долларовых купюр отсутствует «срок годности». Об этом заявил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Собеседник также поделился советами о том, как действовать, если банки не принимают долларовые банкноты старого образца. По его словам, согласно законодательству США, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате.

Чаплин отметил, что у российских банков нет законных причин для отказа в приеме долларов старого образца, если они находятся в хорошем состоянии и не вызывают подозрений в подлинности. Депутат акцентировал внимание на том, что решение о принятии или отказе в приеме валюты старого образца остается за финансовой организацией. Если она выдает такие купюры, клиенту следует обратиться к руководству отделения с просьбой заменить их на банкноты нового образца. В случае отказа рекомендуется подать жалобу в Центробанк РФ, заявил член комитета Госдумы.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что у властей и Банка России нет полномочий решать за кредитные организации, осуществлять ли им прием старых долларов.