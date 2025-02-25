Депутат оценил возможность отказа банков от приема старых долларов

Долларовые купюры не имеют «срока годности», поэтому россиянам не могут отказать в их приеме. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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Он отметил, что все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, остаются законным платежным средством и должны приниматься при расчетах, ссылаясь на законодательство США.

— Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности, — рассказал он.

По его словам, банки вправе устанавливать критерии для оценки состояния иностранных купюр, но эти требования не должны противоречить закону и ущемлять права потребителей. В случае спора граждане могут обратиться в Роспотребнадзор, суд или Центробанк, передает ТАСС.

В преддверии туристического сезона доллары нового образца не всегда есть в наличии. Российские банки заявили, что нужно лично обращаться в отделения и уточнять информацию.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил, что граждане всего мира сталкиваются с проблемой отказа в приеме старых денежных купюр, включая доллары США.