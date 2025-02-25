В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества через СНИЛС

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ), член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов рассказал ТАСС о новых схемах мошенничества, которые в своей основе имеют данные СНИЛС гражданина и реализуются через запись на прием к врачу.
"Последнее время ко мне часто обращаются граждане, пострадавшие от такой схемы и, скорее всего, сейчас мошенники обыгрывают схему, которая позволяет обойти период охлаждения по кредитам", - рассказал депутат.
По его словам, мошенники могут не узнавать паспортные данные, а просто узнать СНИЛС.
"Говоря простым языком, СНИЛС - это идентификационный номер, который точно идентифицирует гражданина, поскольку имена и фамилии граждан, а также даты их рождения могут совпадать. А СНИЛС отличает одного Иванова И.И. 01.01.1980 г.р. от другого Иванова И.И. 01.01.1980 г.р., вот зачем он так нужен им. Поэтому, зная СНИЛС, убедившись в том, что это именно конкретный человек, дальше мошенники уже могут по нему пробить всю информацию", - отметил Гаврилов.
Мошенники используют доверие к медучреждениям
Этот метод стал очередным развитием мошеннических схем, использующих доверие граждан к медицинским учреждениям, констатировал парламентарий.
"Поликлиники и больницы редко вызывают подозрение, а необходимость регулярных посещений поликлиник, особенно пожилыми гражданами, делает такие звонки вполне правдоподобными. Они не видят угрозы в предоставлении данных, так как подобные процедуры кажутся им обыденными", - указал Гаврилов.
Россиянам рассказали, как мошенники используют похищенный номер СНИЛС
Один из вариантов этой схемы заключается в записи на флюорографию или другую процедуру, что позволяет злоумышленникам получать доступ к личным данным и банковским счетам человека.
"Сценарий обмана тщательно продуман. Звонит человек, представляющийся сотрудником поликлиники, и предлагает записаться на медицинское обследование. Это звучит убедительно: плановые проверки, профилактические мероприятия, необходимость срочного обследования. Запись может происходить по телефону, при этом мошенники избегают явного требования конфиденциальных данных, чтобы не вызывать подозрений они спокойно выспрашивают все в процессе беседы на тему здоровья и реально записывают человека в поликлинику. Однако через некоторое время человек обнаруживает, что его запись в системе исчезла, а затем узнает, что на его имя оформлен кредит, с которого уже сняты денежные средства", - рассказал депутат.
Существует несколько механизмов завладения денежными средствами, пояснил Гаврилов.
"Во-первых, при создании такой записи мошенники могут запросить номер СНИЛС или паспортные данные якобы для подтверждения личности, а затем использовать их для получения кредитов. Во-вторых, возможен вариант, при котором злоумышленники перехватывают коды подтверждения из государственных или банковских сервисов, под видом технических сбоев заставляя человека переслать полученные сообщения", - пояснил он.
Правовая квалификация таких преступлений зависит от обстоятельств.
"В большинстве случаев речь идет о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), однако в зависимости от способа реализации схемы могут применяться и другие статьи, например, незаконное получение кредита (ст. 159.1 УК РФ). Действия организаторов схемы могут также квалифицироваться как создание преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), если доказана их системность и согласованность", - сообщил глава думского комитета.
Предотвращение подобных случаев требует от граждан предельной осмотрительности, подчеркнул Сергей Гаврилов.
"Медицинские учреждения не запрашивают коды подтверждения или паспортные данные по телефону. Если поступил звонок от якобы представителя поликлиники, следует самостоятельно проверить информацию, позвонив в учреждение по официальному номеру, либо подъехать в медучреждение. Мошенники постоянно адаптируются к новым условиям, используя официальные структуры как инструмент для обмана. Основное средство защиты - осведомленность и бдительность. В случае подозрительных звонков и операций необходимо немедленно обращаться в банк, полицию и изначально лучше всегда самостоятельно записываться в медицинское учреждение, либо при таком звонке перезванивать в поликлинику", - заключил депутат.