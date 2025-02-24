Смартфоны Samsung подорожают в официальных магазинах в случае возобновления прямых поставок в Россию, полагает ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Южнокорейская компания Samsung начала наращивать свои маркетинговые усилия в России, сообщалось в новостях. По данным TelecomDaily, в январе-феврале 2025 года компания увеличила свою рекламную активность на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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«Не могу говорить о том, что цена снизится в случае возобновления прямых поставок, потому что параллельный импорт – это очень эффективный механизм, который позволяет закупать смартфоны, и со временем у них стоимость снижается. Думаю, что в официальных магазинах Samsung, по-моему, Samsung Plus они назывались, цены будут, может быть, даже выше, чем сейчас на условном Ozon. При этом у нас очень сильно выросли продажи именно китайских смартфонов во всех сегментах. То есть, Honor, Huawei, Realme, Xiaomi и другие прям нарастили долю за это время, потому что не было маркетинга», - сообщил Корнейчук НСН.

Ранее новости сообщали, что китайские смартфоны постепенно вытесняют продукцию Samsung с российского рынка. По мнению экспертов, южнокорейская компания сталкивается с трудностями из-за недостатка принципиально новых предложений, что позволяет китайским производителям активно увеличивать свою долю на рынке.