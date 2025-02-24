Сбер назвал самые частые причины просрочек по кредитам

Самой частой причиной, по которой россияне допускают просрочки по кредитам, стала задержка зарплаты. На нее, согласно проведенному банком опросу, ссылаются 27% заемщиков, рассказал ТАСС директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Денис Кузнецов.

10% респондентов вовремя не вносят платежи по кредитам из-за забывчивости. 8% назвали причиной задержек необходимость купить лекарства, 7% допускали просрочки из-за нехватки денег. На непредвиденные расходы сослались 5% опрошенных, 2% назвали причиной крупную покупку. Еще 1,5% заявили об отсутствии связи или командировке.

В опросе Сбера приняли участие более тысячи респондентов, имеющих хотя бы один кредит. Участники могли указать несколько вариантов ответов.

Если у вас возникли финансовые трудности и вы понимаете, что не сможете внести ежемесячный платеж в обозначенный в графике срок, заранее предупредите об этом банк и попросите о реструктуризации кредита – предоставлении отсрочки в оплате основного долга, заморозке платежей на определенный срок (каникул), изменении графика платежей или о сокращении ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредитования, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Как правило, банки решают вопрос об изменении условий кредитного договора в индивидуальном порядке, принимая во внимание сложившуюся у заемщика ситуацию и предоставленные документы, отмечает эксперт. Если вместе с кредитом вы оформляли страховку от потери трудоспособности, работы и иных рисков, можно попробовать воспользоваться ей и подать соответствующее заявление в страховую компанию или банк, если страховку вы приобретали в нем. Если случившаяся с вами ситуация попадает под ее действие, произведенная выплата поможет вам закрыть долг перед банком или его часть, напоминает аналитик.