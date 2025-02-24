Доллары нового образца не всегда есть в наличии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на банки. Так, в call-центре Сбербанка отметили, что в офисах банка сложно найти новые купюры, и информацию можно уточнить только в кассе.

В call-центрах ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, МКБ, Альфа-Банка, Совкомбанка и банка «Санкт-Петербург» также не смогли дать точного ответа по наличию долларов нового образца и рекомендовали лично обращаться в офисы. В поддержке Фора-Банка рассказали, что узнать о наличии долларов нового образца можно через горячую линию или лично в банке, комиссия за обмен старых долларов составит 1%.

Осенью прошлого года у граждан начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года. В некоторых странах банки не принимают валюту старого образца либо обменивают её по невыгодному курсу. Проблема наблюдается по всему миру, в том числе в России.

Россиянам рассказали о способах отличить старые и новые доллары

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что власти и ЦБ не могут влиять на банки, чтобы они принимали старые доллары, — все риски несут владельцы купюр.