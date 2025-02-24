Мошенники стали использовать данные СНИЛС для получения выплат

Адвокат адвокатского бюро "БВМП" Ярослав Земсков рассказал в беседе с агентством "Прайм", что СНИЛС так необходим мошенникам, поскольку данные этого документа содержат личные и финансовые сведения о владельце.

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Речь идет о страховом стаже, пенсионных коэффициентах, начисленных взносах. По его словам, фальшивые вакансии являются сравнительно новым способом заполучить чужой СНИЛС: мошенники предлагают работу и просят данный документ якобы для оформления. Также аферисты крадут личные данные через фишинговые сайты и предложение выплат от государства. Кроме того, мошенники выдают себя в социальных сетях за знакомых или взламывают базы данных.

До этого гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал "Газете.Ru", что СНИЛС — это не просто цифры, а своего рода "цифровой паспорт" гражданина в системе социального и пенсионного обеспечения России.