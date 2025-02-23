Мошенники научили ботов похищать бонусы программ лояльности

Мошенники придумали новый способ монетизации баллов программ лояльности. Они стали использовать специальных ботов, которые массово регистрируются на сайтах торговых сетей, кафе, служб доставки, имитируя реальных пользователей. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, такие фейковые аккаунты получают приветственные бонусы, баллы на день рождения или по различным акциям.

В дальнейшем аферисты продают эти баллы в специальных Telegram-чатах. Их может купить любой желающий, как с тем, чтобы приобрести товары по сниженной цене, так и для других целей.

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По мнению юристов, такая деятельность находится вне закона: она может квалифицироваться как хищение в виде мошенничества, так как баллы по условиям ритейлеров предназначены реальным людям, а не ботам.

Программы с бонусными баллами есть у большинства онлайн- и офлайн-магазинов, уточнил представитель компании Servicepipe Антон Чемякин.

«Часто можно встретить приветственные бонусы новым клиентам или же бонусы в честь дня рождения. Баллы начисляются также в рамках маркетинговых акций, например, «Приведи друга». Оплатить бонусами можно также разный процент покупок, иногда всю покупку целиком», — отметил эксперт.

Специалисты заметили, что номера телефонов боты берут из слитых в интернет баз данных. При этом, заметили они, все системы защиты легко обходятся — если при регистрации требуется ввести код из СМС, бот просто вводит десятки тысяч вариантов, пока не угадает нужный.

Схем мошенничества с бонусами продавцов существует очень много, заверили в компаниях по кибербезопасности.