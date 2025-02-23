Перед Днем защитника Отечества сеть гипермаркетов «О'КЕЙ» зафиксировала всплеск спроса на мужские носки. Продажи увеличились в несколько раз по сравнению с прошлым годом, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сети.

Ажиотажный спрос начался 15 февраля и достиг пика 19-20 февраля. Продажи мужских носков увеличились в 3,5 раза по сравнению с прошлогодним февралем.

При этом в регионах цифры отличаются. Рекордсменами стали Новосибирск (рост 420%) и Тольятти (370%). В Москве продажи выросли на 130%, в Казани — на 70%.

В некоторых гипермаркетах Московской и Ленинградской области носки почти полностью раскуплены.

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Продавцы отмечают, что ажиотаж из-за носков традиционно наступает перед 23 февраля. Но в 2025 году фиксируется «особенно сильный рост».

«Сложно сказать, насколько это серьезные покупки или уже шутка в дополнение к основному подарку на 23 февраля», — отметил представитель сети «О'КЕЙ».