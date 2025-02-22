Юрист рассказал о мошенничестве с сообщением о картах Visa и Mastercard

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал о новых мошенничествах, когда россиянам сообщают о возобновлении работы карт Visa и Mastercard и предлагают перейти на фейковый сайт.

«Это такое ситуационное мошенничество. Сейчас на фоне политических событий возникает определённый вакуум, который тоже заполняется слухами, в том числе о возвращении брендов в нашу страну, в том числе о возвращении платёжных инструментов в нашу страну, которыми постепенно те люди, которые ими пользовались, могут заинтересоваться, тем более платёжными системами. Понятно, интерес мошенников к такой ситуации понятен», — объяснил юрист.

По его словам, мошенники сделали интерфейс, похожий на Сбербанк.

«Они предлагают от имени Сбербанка открывать эти карты, дают ссылки. Но надо понимать, что, если такая возможность будет, они смогут в своём онлайн-кабинете в Сбере это сделать сами или придя в отделение. Поэтому надо понимать, что сейчас время, когда стремительно меняются геополитические реалии, когда меняется политическая ситуация, всё это на 100% отрабатывается мошенниками», — предупредил Соловьёв.

Собеседник RT напомнил, что нужно не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не вводить коды из смс, не переходить по незнакомым ссылкам, не участвовать ни в каких опросах.

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«А на любое предложение, пусть даже самое привлекательное, реагировать как на потенциальную 100%-ную угрозу своей безопасности, своих финансов», — заключил юрист.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что платёжные системы Visa и Mastercard не обращались в финансовый регулятор по вопросу возвращения в Россию.