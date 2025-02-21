Экономист Суетин: недорогая одежда подорожает на 10% из-за новых требований Ozon

Объемные и недорогие товары — мебель, верхняя одежда недорогого сегмента — подорожают до 10% из-за новых требований Ozon к продавцам, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Александр Суетин.

«Для покупателей это [новые требования Ozon к продавцам] обернется повышением стоимости товара. Подорожание зависит от цены товара, его объема и веса. Мелкие дорогие товары (телефоны) подорожают очень мало. Объемные и недорогие товары — мебель, верхняя одежда недорогого сегмента — подорожают ощутимо, до 10%. Сейчас продавцы учитывают процент выкупа товара, так как определенная часть товара будет возвращена. Чем больше невыкупленных товаров, тем будут выше затраты на оплату «последней мили». Повышение больше всего затронет категорию одежды, так как в ней относительно низкий процент выкупа — около 60% и даже ниже. Одежду возвращают по разным причинам: не подошел размер, цвет, фасон», — пояснил экономист.

Он добавил, что есть категории, по которым возврат возможен только в случае брака — это касается, например, продуктов питания. В этих категориях введение оплаты «последней мили» не приведет к повышению цен, уверен Суетин. В целом новшество несколько снизит рентабельность работы продавцов, особенно в категориях с высокой конкуренцией и низкой стоимостью (например, бытовая химия), считает экономист. Он заключил, что логистика Ozon высокого качества, и, ввиду роста цен в целом в логистической отрасли, маркетплейсы также вынуждены так или иначе поднимать стоимость доставки.

«Раньше Ozon брал «последнюю милю», только когда заказ выкупался, теперь будет брать всегда. Wildberries это делает уже давно. В итоге поставщики будут вынуждены поднять цены на свои товары с учетом процента выкупа, чтобы не нести и без того высокие расходы на услуги маркетплейсов. Покупатели, более лояльные к Ozon, продолжат приобретать привычные им товары и дальше, но по новым ценам, а менее лояльные покупатели будут сравнивать стоимость с другими маркетплейсами. Если брать, например, одежду, то, скорее всего, цены вырастут на 5-10% при среднем чеке 1500 рублей. На более дорогих товарах рост цен будет меньше», — согласился эксперт образовательного объединения «Точка развития» Алексей Матвиенко.

Один из крупнейших маркетплейсов Ozon с 5 марта 2025 года изменит условия оферты для продавцов, сообщила газета «Ведомости». Будут скорректированы правила оплаты «последней мили» — услуги доставки товара до пункта выдачи заказов, постамата или курьером до покупателя. Теперь при невыкупе товара и отмене заказа Ozon будет удерживать с продавцов расходы на услуги курьеров. До нововведений продавец оплачивал «последнюю милю» только в случае успешной продажи.

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