МВД РФ: включать функцию демонстрации экрана в мессенджерах опасно

В Министерстве внутренних дел предупредили россиян о новой схеме мошенничества, нацеленной на получение доступа к аккаунтам на портале "Госуслуги". Злоумышленники используют функцию демонстрации экрана в мессенджерах для кражи личных данных пользователей. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале силового ведомства "Вестник Киберполиции России". Как сообщили в ведомстве, особую опасность представляет включение демонстрации экрана при общении в онлайн-мессенджерах. Несмотря на удобство данной опции, она может стать "окном" для преступников. Даже если собеседник кажется доверенным лицом, его истинные намерения могут быть обманчивы, и конфиденциальная информация окажется под угрозой. Аферисты действуют по схеме "фейковый руководитель". Они связываются с гражданином, представляясь, к примеру, начальством, и убеждают пройти регистрацию на определенном интернет-сайте. Примечательно, что для убедительности часто выбирают известные и легальные онлайн-платформы. Для "ускорения" процесса регистрации мошенники предлагают свою "помощь" и просят активировать демонстрацию экрана. Таким образом, злоумышленники получают возможность в режиме реального времени видеть все действия пользователя на экране его устройства. Они фиксируют персональные данные и используют их для оформления заявки на восстановление доступа к учетной записи на "Госуслугах". Код подтверждения из SMS-сообщения, который приходит на телефон жертвы, также становится известен преступникам, так как отображается на экране в режиме демонстрации. Получив полный доступ к аккаунту, мошенники могут использовать его в различных противоправных целях. В МВД настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность и ни в коем случае не включать демонстрацию экрана по просьбе незнакомцев или даже знакомых, если есть хоть малейшие сомнения в их намерениях. Также следует критически относиться к любым просьбам о регистрации на сайтах и передаче личной информации в мессенджерах.