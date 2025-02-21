В России планируется внедрить обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные АТС как часть мер против мошенничества, сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя Аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

По его словам, новая мера направлена на повышение безопасности граждан и борьбу с мошенническими действиями в сфере телефонных и интернет-звонков, передает ТАСС.

Введение обязательной маркировки интернет-звонков, осуществляемых через виртуальные телефонные станции, является частью комплексного законопроекта правительства.

Этот шаг призван усилить защиту граждан от различных форм мошенничества, связанных с телефонными и интернет-коммуникациями.

Представители аппарата подчеркнули, что данная инициатива служит для противодействия злоумышленникам, использующим современные технологии для обмана.

Ожидается, что маркировка звонков станет эффективным инструментом в борьбе с незаконными действиями.

Ранее правительство внесло проект в Госдуму для защиты от телефонного мошенничества. В России будет введена обязательная маркировка звонков и запрет на использование иностранных мессенджеров госорганами для борьбы с телефонным мошенничеством.