Владельцев старых долларов предупредили о рисках

Российские власти и Центробанк не могут заставить банки принимать старые доллары. Следовательно, все риски несут владельцы такой валюты, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.

Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью 2024 года. Трудности возникли в том числе у российских туристов за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции.

«Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет», — уточнил эксперт.

Это не проблема регулятора, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и «вдруг понял, что от нее избавиться не так просто».

Ранее в Госдуме заявили, что обменные пункты злоупотребляют своим положением и завышают цены на доллары нового образца. Также подчеркивалось, что старые доллары меньше защищены от подделок. Так, новые доллары являются предпочтительными для людей, которые едут отдыхать.

Костин считает, что курс доллара сохранится на уровне чуть выше 100 рублей

В конце прошлого года стало известно, что банкоматы в Турции все так же не принимают купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов.