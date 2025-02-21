Власти и Центробанк не могут влиять на банки и решать за них, принимать ли им старые доллары, все риски несут владельцы такой валюты. Об этом 21 февраля заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью прошлого года, создавая трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. В Минэкономразвития отмечали, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе в России некоторые банки отказываются принимать купюры старого образца.

«Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет (старые доллары — Прим. Ред.) […] Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», — отметил Аксаков.

Он предположил, что ограничения могут исходить от Соединенных Штатов, поскольку они как эмитенты долларов определяют «правила игры».

Костин считает, что курс доллара сохранится на уровне чуть выше 100 рублей

«Мы курсы устанавливаем, и все. А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой», — заключил парламентарий.

Как писала «Парламентская газета», Банк России понизил курс доллара на 21 февраля до 88,51 рубля. Таким образом, курс американской валюты снизился на 1 рубль 92 копейки. Падение курса доллара в целом обусловлено двумя основными факторами: сезонным балансом спроса и предложения и изменением внешнеполитической обстановки, заявил «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, экономист Михаил Делягин. Депутат считает, что доллар упадет максимум до 85 рублей.