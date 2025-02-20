В России восстановлен доступ к агрегатору онлайн-обменников BestChange

Сайт онлайн-обменника BestChange вновь заработал в России. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале.

Речь идет о сервисе мониторинга курсов цифровых валют к обычным. Кроме того, здесь пользователи могут узнать о главных обменных пунктах, работающих автоматически или с участием специалистов.

Ранее сайт агрегатора перестал открываться у российских провайдеров из-за решения Роскомнадзора ограничить деятельность ресурса. В ведомстве пояснили, что сервис допустил нарушение законодательства в финансовой сфере.

Как рассказали представители BestChange, они не получали заранее уведомлений и предупреждений. Старший аналитик BestChange Никита Зуборев заверил, что разблокировка не займет много времени.