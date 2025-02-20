В МВД рассказали о схеме телефонных мошенников с домофонами

В УБК МВД России рассказали о том, что в последнее время телефонные мошенники вновь стали активно использовать схему с домофонами.

Как рассказали в МВД, в рамках этой схемы мошенники звонят своим жертвам под видом сотрудников управляющей компании. После этого они заявляют, что в подъезде собеседника будут менять дверь, поэтому им необходимо согласовать число электронных ключей. Усыпив таким образом бдительность жертвы, злоумышленники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, который необходимо подтвердить — после чего собеседнику присылают «персональный код домофона», который необходимо продиктовать в трубку. На самом деле этим кодом является код для восстановления доступа к личным аккаунтам жертвы.

«”Персональный код домофона” отправляют жертве и просят его продиктовать. Естественно, это оказывается код для восстановления доступа к значимым аккаунтам. Дальнейшее развитие схемы может варьироваться. Один из потерпевших, например, под воздействием преступников установил приложение “для защиты аккаунтов”, вследствие чего лишился более миллиона рублей», — сообщили в МВД.

Отмечается, что от подобных действий мошенников уже появились первые пострадавшие. При этом схема с домофонами не нова — раньше подобным образом жертв заставляли сканировать фальшивые QR-коды.

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