Россияне бросились массово скупать доллары

Россияне массово скупают доллары из-за падения курса. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас во многих обменниках наблюдаются очереди.

По словам сотрудников, ажиотаж происходит с самого утра. При этом в обменниках доллар продают дороже официального курса Центробанка. На сегодня он зафиксирован на уровне 90,43 рубля, тогда как в пунктах обмена за него просят 95 рублей.

Канал отмечает, что в одном из пунктов на Ленинградском проспекте даже собралась очередь. В ней стоит пять человек, а время ожидания обмена — около 10 минут.

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Напомним, что сегодня расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88 рублей впервые с начала сентября 2024 года. В частности, к 13:14 мск доллар падал на 2,25 рубля относительно предыдущего закрытия — до 87,72 рубля.