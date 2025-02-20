ЦБ раскрыл данные о размороженных активах российских инвесторов

Порядка 570 млрд рублей средств российских инвесторов было «разморожено» в 2024 году, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова передает ТАСС.

«Разморозка» коснулась 1,5 млн человек.

«После замораживания средств российских инвесторов, причем не попавших под санкции, мы вместе с правительством вырабатывали разные схемы для того, чтобы высвободить эти средства. Часть средств была высвобождена, в прошлом году это около 570 млрд рублей», — сказала глава регулятора.

Ранее пресс-служба ЦБ отказывалась отвечать на вопрос о том, какая часть активов российских инвесторов остается замороженной, ссылаясь на то, что данные закрыты. В середине 2022 года объем заблокированных в западном контуре российских активов оценивался приблизительно в 6 трлн рублей.

В марте 2022 года международные депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили операции с НРД, в результате чего бумаги российских инвесторов оказались заблокированы, как и выплаты по ним. В том числе оказались замороженными бумаги, которые приобретали управляющие компании в состав различных ПИФов. Затем в отношении НРД были введены санкции — в 2022 году санкции ЕС, а в 2024 году — санкции США.

В ноябре 2023 года президент России подписал указ N844, который создал возможности для проведения официального обмена заблокированными в России и за рубежом активами российских и иностранных инвесторов. В рамках этого механизма нерезиденты могли выкупить у россиян заблокированные иностранные ценные бумаги за счет своих средств, скопившихся на счета типа «С». Уже прошло два этапа таких обменов, однако объем обмена даже близко не похож на данные, обнародованные Центробанком.

Ранее регулятор раскрывал, что действие указа позволило управляющим компаниям выплатить пайщикам после обмена активами 4,3 млрд рублей. В ноябре прошлого года российские инвесторы получили доступ к активам на 27,4 млрд рублей в результате выделения заблокированных из-за санкций активов в специальные закрытые амортизационные фонды (ЗПИФ-А), добавляли в ЦБ. По подсчетам самих управляющих компаний (УК), цифры могли быть больше из-за того, что они перезапускали ПИФы, «освобожденные» от замороженных бумаг, и рассчитывали по ним стоимость чистых активов (СЧА) в разное время.