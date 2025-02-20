Мошенники придумали новую схему обмана с домофонным кодом

Мошенники начали использовать схему обмана с домофонным кодом, чтобы получить доступ к учетной записи на портале "Госуслуги". Информация об этом распространилась в Сети.

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Злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании, ТСЖ и ЖКХ и спрашивают у жильцов о замене дверей в подъезде, ключей к ним, тем самым создавая видимость официальности.

Кроме того, пишут пользователи, мошенники рассказывают, что у каждой квартиры появится индивидуальный код для домофона, и предлагают бесплатные дополнительные ключи.

Чтобы "активировать" код, жертвам отправляют сообщение, цифры из которого после просят назвать в домофон. Так мошенникам открывается доступ к "Госуслугам", после чего меняют пароль в учетной записи на портале и других сервисах, к которым подключен пользователь.

Таким образом злоумышленники заполучают персональные данные и информацию о человеке, что дает им возможность заблокировать счета, взять кредиты и похитить средства человека.

Пользователи сообщают, что мошенники иногда обсуждают действия прямо при жертве, а также озвучивают стоимость недвижимости и сумму средств на счету человека.

В случае кражи аккаунта на "Госуслугах" россиянам рекомендовали обратиться в МФЦ с паспортом и СНИЛС, заблокировать банковские счета и обратиться в финансовые организации, чтобы остановить все операции, а также написать заявление в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать факт мошенничества.

Помимо этого, жертвы могут посмотреть через кредитную историю, оформлены ли на них займы, и рассказать о новой схеме родственникам и близким.

Ранее МВД сообщило о мошеннической схеме, в которой под видом государственной системы оценки злоумышленники предлагают студентам пройти тест, благодаря чему получают доступ к "Госуслугам" жертв. В ведомстве отметили, что фишинговые ссылки не вызывают подозрений. Однако они ведут на ресурс, адрес которого состоит из набора букв и цифр.