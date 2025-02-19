Мошенники начали красть деньги россиян с помощью новой уловки

Новая схема обмана россиян выявлена на одном из маркетплейсов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединённой компании Wildberries и Russ, мошенники, представляясь сотрудниками маркетплейса, сообщают об истечении срока бесплатного хранения заказа, чтобы украсть деньги и данные клиентов.

«Злоумышленники предлагают клиентам отменить заказ, у которого истек срок бесплатного хранения, назвав код из СМС», — рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, мошенники не располагают данными о реальных заказах пользователей, поэтому совершают веерный обзвон, рассчитывая застать человека врасплох.

Отмечается, что код из смс нужен для того, чтобы украсть данные клиента, например, от личного кабинета на «госуслугах» или списать средства с его банковской карты.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с RT дал советы, как обезопасить свой телефон от мошенников.

Если человеку звонят или отправляют сообщение от лица банка с просьбой установить приложение с помощью определённой ссылки — лучше это сделать в самом отделении банка, посоветовал он. Там, по его мнению, сотрудник точно установит правильное приложение.